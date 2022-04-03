«الإسكان»: تخصيص 20 قطعة أرض بـ12 مدينة جديدة لتنفيذ مشروعات متنوعة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 20 قطعة أرض بـ12 مدينة جديدة، لإقامة “مشروع عمراني متكامل وخدمي مختلط، وإنشاء كنيسة، ومكتب بريد، بجانب أنشطة سكنية، وصناعية، وتعليمية، وزراعية، وتجارية، وإدارية، وفندقية، وسياحية، وترفيهية”.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه في مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط تجارى إداري، وفى مدينة بدر، تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط تجارى إداري، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط سكني تجاري إداري فندقي سياحي ترفيهي، وفى مدينة السادات، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بنشاط صناعي، وزراعي، وتجارى، وفى مدينة 15 مايو، تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط سكنى تجارى، ومعهد تعليمي، وفى مدينة شرق بورسعيد (سلام)، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مكتب بريد.

وأضاف وزير الإسكان، أنه في مدينة العبور، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بنشاط تجارى إداري، ونشاط سكني تجاري إداري، وإقامة كنيسة كاثوليكية، وفى مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجاري، وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجاري، وفى مدينة الشروق، تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط تجارى إداري سكنى، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع عمراني متكامل وخدمي مختلط، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى.

نوه بأن هذه المشروعات المتعددة التي ينفذها القطاع الخاص بالمدن الجديدة، تسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة بتوفير المباني الخدمية والترفيهية للسكان بالمدن الجديدة، كما تسهم - أيضا - في تنفيذ خطط الدولة بتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية.