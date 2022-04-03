منها 4 مراكز قيادة.. «الدفاع الروسية» تعلن تدمير 51 منشأة عسكرية أوكرانية

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، تدمير 51 منشأة عسكرية أوكرانية من بينها 4 مراكز قيادة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأحد، أنه تم استهداف قاذفتي صواريخ وبطاريتي مدفعية و4 مستودعات للأسلحة و32 موقعًا لتجمع الآليات الأوكرانية.

وأشار "كوناشينكوف" إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم تدمير 125 طائرة و88 مروحية و383 مُسيرة، و221 منظومة مضادة للطائرات، و1903 دبابات، و207 راجمات صواريخ، و1781 مركبة عسكرية خاصة.