الأحد 03 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الكهرباء»: الحمل المتوقع اليوم 26 ألف ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأحد يبلغ 26 ألف ميجاوات، مقابل 25 ألفًا و500 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 18 ألفًا و866 ميجاوات، لم يكن هناك تخفيف للأحمال.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أطلقت عددًا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء، كما فعلت خدمة الخط الساخن 121.

الكهرباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

بعد يوم حار في أول رمضان.. حالة الطقس لمدة 72 ساعة

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي

الآن دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب| أدعية من القرآن والسنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

يجعل كلامنا.. المسلسلات بتتعرف من بروموهاتها

حسين دعسة

المدى الجيوسياسي المستقبلي لخطط الجيش الروسي

د.أحمد الخميسى

عبدالحليم حافظ.. حكاية مصرية

ماجد حبته

فكّة رمضان!

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية 2

علي سعدة

إرادة شعب

د.كريمة الحفناوى

رُبَّ حرب كاشفة

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صور

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

مسجد الإمام الحسين يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تمنع المزارعين من الذهاب لأراضيهم بالخليل

تحقيقات أمنية وخطط استخباراتية.. كيف تتحرك إسرائيل لمنع الهجمات القادمة؟

خطة التصدى لـ«عمليات رمضان».. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى؟