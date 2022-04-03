قوات الاحتلال تمنع المزارعين من الذهاب لأراضيهم بالخليل

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، قال الناشط ضد الاستيطان يوسف أبو ماريا إن قوات الاحتلال والمستوطنين منعوا المزارعين من الوصول إلى أراضيهم المحاذية لمستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي البلدة، ومنعتهم من العمل فيها

وبجنوب الخليل، أصيب عامل بحروق وعدد آخر بالاختناق، اليوم، خلال مطاردة قوات الاحتلال الإسرائيلي لهم.

وذكرت وفا، أن جنود الاحتلال الإسرائيلي المتواجدين على حاجز الظاهرية "ميتار" أطلقوا قنابل الصوت صوب العمال بعد مطاردتهم، مما أدى لإصابة عامل بحروق جراء إصابته بقنبلة صوت نقل إثرها إلى المستشفى، فيما أصيب عدد آخر بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وفي السياق ذاته، ذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال طاردت العمال بالقرب من جدار الفصل العنصري غرب الخليل، ووضعت سواتر ترابية وأسلاكا شائكة على الفتحات التي يعبر منها العمال إلى داخل أراضي الـ48.

ومساء أمس السبت، بحثت نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان، مع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، في واشنطن الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية الفلسطينية.

وقال بيان للخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، إن الطرفين بحثا العلاقات الاقتصادية لتحقيق تحسينات ملموسة في نوعية حياة الشعب الفلسطيني مع تعزيز وتعميق اندماج إسرائيل في المنطقة.

جهود توسيع التطبيع

كما تحدثا عن الجهود المبذولة لتوسيع التطبيع وأهمية البناء على اتفاقيات التطبيع لمزيد من التقدم على مسار السلام الإسرائيلي الفلسطيني، وناقشا أهمية أن يعيش جميع الفلسطينيين والإسرائيليين في أمن وآمان مع تدابير متساوية من الحرية والكرامة والازدهار.

وجددت نائب وزير الخارجية تأكيد التزام الإدارة الأمريكية بحل الدولتين، وأهمية الحد من التوترات بين الطوائف في إسرائيل قبل الأعياد الدينية.