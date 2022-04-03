بعد 6 ساعات.. العثور على جثة شاب غارق بمياه النيل في أسوان

لقى شاب مصرعه غرقًا بمياه النيل بمدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان، وذلك أثناء الاستحمام بها للهروب من موجه الطقس الحارة، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من العثور على جثمانه بعد عملية بحث استمرت لمدة 6 ساعات متواصلة، وتم إيداع الجثة في المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان إخطاراً من رئيس مباحث مركز شرطة إدفو يفيد بلفظ شاب يدعي "شهاب.ح. ه" في العقد الثاني من عمره أنفاسه الأخيرة غرقًا بمياه النيل، وذلك أثناء الاستحمام نظرًا لارتفاع درجة حرارة الطقس، وتحديدًا منطقة كورنيش النيل وسط المدينة، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية ورجال الإنقاذ النهرى برئاسة الرائد محمود الشريف والنقيب نبيل عزام وعلي الفور انتقلوا إلى مكان الواقعة التي شهدت غرق الشاب.

ونجحت رجال الإنقاذ النهرى في العثور على جثة الشاب الغارق بمياة النيل بمدينة إدفو بعد عملية بحث استمرت لمدة ساعات متواصلة، وتم إيداعها في مشرحة إدفو العمومية وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفي انتظار تقرير الطب الشرعي، وذلك للانتهاء من إجراءات و تصريحات الدفن.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

جدير بالذكر أن اصطف أهل الشاب الغارق على كورنيش النيل بمدينة إدفو لانتظار استخراج الجثة بعد عملية بحث استمرت لساعات طويل وسط أجواء مليئة من الحزن والأسى لفقدان نجلهم الذى لقى مصرعه غرقًا وهو في سن صغير.

ومن جهة أخرى شهدت قرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، مساء السبت، وقوع مشاجرة بين عائلتين استخدم خلالها العصا والشوم، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية سبيل العرب التابعة لدائرة المركز، حيث أنه استخدم خلالها العصا والشوم، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتوجهت القيادات الأمنية بوحدة المباحث بمركز شرطة كوم أمبو إلى مكان المشاجرة للسيطرة عليها وفرض السيطرة الأمنية على القرية بأكملها.

ونجح ضباط المباحث بمركز شرطة كوم أمبو برئاسة النقيب حسين أيمن معاون مباحث، من السيطرة علي المشاجرة بعد القبض على 6 أشخاص من العائلتين

وتبين بالتحريات الأولية أن المشاجرة وقعت بين العائلتين أثر خلافات الجيرة، وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.