الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بزعم توظيفهم.. تجديد حبس متهمة بالنصب على الشباب في مصر القديمة

حبس متهمة
حبس متهمة

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة، اليوم الأحد، حبس سيدة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالنصب على المواطنين بزعم تعيينهم بالوظائف الحكومية.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من 4 مواطنين، يفيدون بتضررهم من إحدى السيدات، لقيامها بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم بقدرتها على إلحاقهم بوظائف بإحدى الجهات الحكومية وتسليمهم وحدات سكنية تابعة لإحدى الجهات الحكومية.


- نتائج التحريات


بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقها، وبحوزتها هاتف محمول ، وبمواجهتها بما جاء بأقوال المُبلغين أنكرت ارتكابها للواقعة، وبفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزتها، و تبين أنه يحوى محادثات بينها وبين المجنى عليهم تؤيد ارتكابها الواقعة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، العرض على النيابة التي قررت حبس المتهمة.

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وائل لطفي

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