صحف القاهرة تبرز توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة مساندة قطاع السياحة

حاز نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد، التي أبرزت توجيهاته بمواصلة اتخاذ إجراءات مساندة قطاع السياحة في مواجهة التداعيات الناجمة عن الأحداث الراهنة على مستوى العالم، وتوجيهاته كذلك بالانتهاء من تجهيزات المتحف المصرى الكبير على أكمل وجه؛ ليعكس العرض المتحفي عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة.

ونقلت الصحف إشادة فريق عمل الأمم المتحدة بخارطة الطريق المصرية لمؤتمر المناخ 27 COP، كونها شملت جميع المحاور الفنية واللوجيستية، متمنية التوفيق لمصر بتنظيمها للمؤتمر.

وسلطت الصحف الضوء على عودة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوفد المرافق له، إلى أرض الوطن، بعد انتهاء زيارته الرسمية التي استمرت عدة أيام، إلى جمهورية قبرص.

وفي الشأن الاقتصادي، تابعت الصحف وقائع الاحتفال بإطلاق أول سندات مصرية يتم إصدارها بأسواق المال اليابانية، بقيمة بلغت 60 مليار ين ياباني، بما يُعادل نحو نصف مليار دولار.

أما فيما يتعلق بالشأن الرياضي، أبرزت الصحف المباراة الصعبة التي سيخوضها فريق الأهلي أمام الهلال السوداني باستاد السلام في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال إفريقيا، وذلك في العاشرة مساء اليوم.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع نشاط الرئيس السيسي، حيث عقد اجتماعا مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.

ونقلت الصحف الثلاث توجيهات الرئيس - خلال الاجتماع - بمواصلة اتخاذ إجراءات مساندة قطاع السياحة في مواجهة التداعيات الناجمة عن الأحداث الراهنة على مستوى العالم؛ بما فيها جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، مشدداً على ضمان تمتع السائحين الموجودين على الأراضى المصرية من كل الجنسيات بكل أشكال الرعاية وحسن الإقامة.

وذكرت الصحف أن الدكتور خالد العنانى عرض معدلات توافد السياحة فى مصر خلال العام الماضي، والتى شهدت استعادة القطاع السياحى قدرا كبيرا من عافيته خلال الربع الأخير من 2021، فضلا عن أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وأهم المبادرات التابعة لوزارة السياحة والآثار لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية على مستوى الجمهورية، إلى جانب الحملات الإعلامية التى تطلقها الوزارة للترويج للمقاصد السياحية المصرية على مستوى العالم.

وفي نشاط رئاسي ثان، نشرت الصحف - في صدر صفحاتها الأولى - اجتماع الرئيس السيسي أمس مع كلٍ من رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح. إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية.

ونقلت الصحف الثلاث توجيهات الرئيس السيسي - خلال الاجتماع - بالانتهاء من تجهيزات المتحف المصرى الكبير على أكمل وجه؛ ليعكس العرض المتحفى عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة، كما وجه الرئيس برفع كفاءة جميع المنشآت والمبانى فى المحيط الجغرافى للمتحف، بما يتواكب مع قيمته وأهميته كأكبر متحف فى العالم وأيقونة ثقافية للإنسانية جمعاء.

إلى ذلك نقلت صحيفة (الجمهورية) إشادة فريق عمل الأمم المتحدة بخارطة الطريق المصرية لمؤتمر المناخ 27 COP، كونها شملت جميع المحاور الفنية واللوجيستية، متمنية التوفيق لمصر بتنظيمها للمؤتمر.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الجلسة الختامية لورشة عمل بعثة سكرتارية الأمم المتحدة الفريق التشغيلي المشترك لمؤتمر المناخ 27 COP بمصر برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP 27، والتي عقدتها الوزارة مارس الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى تأكيد الوزيرة حرص مصر وقيادتها السياسية على خروج المؤتمر في أفضل صورة ليكون أيقونة يتحدث عنها العالم في التنظيم والتنفيذ وكافة الفعاليات، وهو ما تعمل عليه مصر خلال الفترة الحالية بالتعاون مع كافة الجهات المختصة.

عسكريا، أوردت صحيفة (الأخبار) نبأ عودة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوفد المرافق له، إلى أرض الوطن، وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية التي استمرت عدة أيام، إلى جمهورية قبرص، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل من مصر وقبرص.

وذكرت الصحيفة أن الفريق أسامة عسكر التقى - خلال الزيارة - الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، بحضور وزير الدفاع القبرصي وقائد الحرس الوطني القبرصي، وعـدد من المسئولين وكبار قادة القوات المسلحة القبرصية، حيث نقل له تحيات وتقدير الرئيس السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما نقل تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي .

اقتصاديا، تابعت صحيفة (الأهرام) وقائع إطلاق أول سندات مصرية يتم إصدارها بأسواق المال اليابانية، ونقلت تأكيد وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال الاحتفال بالإطلاق، أن إطلاق أول سندات مصرية في أسواق المال اليابانية يُعد تتويجًا لجهود وزارة المالية فى رفع كفاءة إدارة الدين، وتنويع مصادر وأدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين بمراعاة التنوع الجغرافي، والاستغلال الأمثل لأى فرص بالأسواق العالمية؛ مما يسهم فى خفض تكلفة تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية لخلق فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم.

وأضافت الصحيفة أن الوزير قال إن هذا الطرح يُعد خطوة جديدة فى التعاون المصرى ‪ـ‬ الياباني، وقد بلغت قيمته 60 مليار ين ياباني، بما يُعادل نحو نصف مليار دولار، لافتًا إلى أننا نجحنا فى الحصول على تسعير مناسب لهذا الإصدار، حيث بلغ العائد 85ر0٪ سنويًا لأجل 5 سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا من حيث انخفاض معدله مقارنة بأسعار عوائد.

رياضيا، وتحت عنوان (الأهلى يستضيف الهلال على "البطاقة الأخيرة" لدور الثمانية)، نشرت صحيفة (الأهرام) أن فريق الأهلي الأول لكرة القدم يدخل مباراة صعبة، تحديا من نوع خاص عندما يستضيف في العاشرة مساء اليوم الهلال السوداني باستاد السلام في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا، فى سهرة رمضانية كروية.

وأضافت الصحيفة أن الأهلي يحتاج للتعادل أو الفوز لضمان تأهله لدور الـ 8 برفقة صن داونز عن المجموعة الأولى، بينما يسعى بطل السودان إلى الفوز وحصد النقاط الثلاث للتأهل، فيما بات المريخ خارج الحسابات تماما.