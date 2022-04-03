الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

حل مشكلة «استنزاف البطارية» في أجهزة «أبل» الذكية

أبل
أبل

طرحت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة قبل أيام قليلة الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأجهزة الذكية آي.أو.إس ويحمل اسم آي.أو.إس 15.4.1 بعد أسابيع قليلة من طرح الإصدار السابق آي.إو.إس 15.4، حيث يحل الإصدار الجديد المشكلة التي تؤدي إلى استنزاف البطارية في بعض هواتف آيفون التي ثبتت الإصدار السابق آي.أو.إس 15.4. 

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن بعض  مستخدمي هواتف آيفون التي تنتجها آبل كتبوا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر  شكاوى من استنزاف بطارية الجهاز بعد تثبيت الإصدار آي.أو.إس 15.4 وردت إدارة الدعم الفني في آبل على شكاوى العملاء عبر موقع تويتر أيضا وقالت إنه طبيعي بالنسبة لبعض التطبيقات والخصائص أن يتم تعديلها خلال فترة تصل إلى "48 ساعة بعد تحديث نظام التشغيل".

كما أن الإصدار الأحدث  يصلح الخطأ الذي يسبب عدم استجابة بعض أجهزة برايل عند تصفح النص أو ظهور رسالة تحذير، بالإضافة إلى إصلاح خطأ يجعل بعض أجهزة الاستماع في آيفون تفقد الاتصال مع بعض التطبيقات الخارجية.

كانت آبل قد طرحت الإصدار آي.أو.إس 15.4 يوم 15 مارس  الماضي.

ويتضمن التحديث الأخير القدرة على استخدام خاصية التعرف على ملامح الوجه لفتح الهاتف حتى مع ارتداء المستخدم للكمامة، إلى جانب تقنية يوينفرسال كونترول  و37 رمزا تعبيريا جديدا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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