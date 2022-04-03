مقتل مخرج أفلام وثائقية ليتواني في ماريوبول الأوكرانية

لقي المخرج السينمائي الليتواني مانتاس كفيدارافيسيوس حتفه الأحد في مدينة ماريوبول الأوكرانية، حيث كان يوثق منذ فترة طويلة تلك المدينة الساحلية المحاصرة وذلك حسبما ذكر زملاؤه وتقرير إخباري.

وقال المخرج الروسي فيتالي مانسكي على فيسبوك: "قُتل صديقنا .. الكاتب الوثائقي الليتواني مانتاس كفيدارافيسيوس اليوم في ماريوبول والكاميرا في يده في هذه الحرب اللعينة الشيطانية ضد العالم بأسره".

واشتهر كفيدارافيسيوس، من بين أعمال أخرى، بفيلمه الوثائقي عن منطقة النزاع "ماريوبولس"، والذي عُرض لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي الدولي عام 2016.

وتم تصوير الفيلم في ماريوبول ذلك الميناء الاستراتيجي الواقع في منطقة دونيتسك الانفصالية المجاورة لروسيا حيث يقاتل مسلحون موالون لروسيا القوات الأوكرانية منذ عام 2014.

وقالت محطة الإذاعة الليتوانية العامة(إل.آر.تي) إن كفيدارافيسيوس ولد عام 1976 وإنه درس في جامعة فيلنيوس وحصل على شهادة في الأنثروبولوجيا الاجتماعية من جامعة كمبردج.

وأضافت إن لم يتم بعد تأكيد مقتل المخرج رسميا.