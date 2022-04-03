بعد يوم حار في أول رمضان.. حالة الطقس لمدة 72 ساعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك عن حالة الطقس المتوقعة لمدة 72 ساعة المقبلة.

وقالت الهيئة إن هناك انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة على المناطق الشمالية وثبات لها على المناطق الجنوبية مع يوم طويل من الرياح النشطة مصحوبة بهبات قوية على المناطق الشمالية.

وأضافت أن الحرارة وصلت إلى أقصى درجة لها أمس السبت وسجلت 34 درجة على القاهرة الكبرى، بينما نشطت الرياح في أوقات الليل والتي ساهمت في تلطيف الأجواء على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تنخفض الحرارة اليوم بمعدل 3/5 درجات في أوقات النهار وإن بقيت حارة معتدلة على المناطق الشمالية الداخلية رغم شروق اليوم الأحد في أجواء مائلة للبرودة نسبياً لتصل مع ذروة النهار إلى حوالي 29 درجة، وحارة خفيفة على مرتفعات شرق القاهرة ومدن القناة وشمال سيناء بدرجات حرارة بين منتصف إلى أواخر العشرينات وأما عن سواحل المتوسط فتكون الأجواء مائلة للدفء بينما تقف جنوب الصعيد على مقدمة الأربعينات كما هي دون تغيرات جوهرية في الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:



الأحد:

القاهرة الكبرى: العظمى 31 والصغرى 13.

الوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 25 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 والصغرى 12.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 11.



الإثنين:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 والصغرى 11.

الوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 25 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 والصغرى 10.

شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 10.

الثلاثاء:

القاهرة الكبرى: العظمى 36 والصغرى 7.

الوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 6.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 34 والصغرى 5.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 34 والصغرى 3.

شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 7.

جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 7.