الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: فتح ممرات إجلاء للأجانب في أوكرانيا

إجلاء الأجانب في
إجلاء الأجانب في أوكرانيا

قال الجيش الروسي إنه سوف يفتح اليوم الأحد ممرات إجلاء للأجانب من مدينتي ماريوبول وبيرديانسك. 

بدوره، قال الميجور جنرال ميخائيل ميزينتسف إن الأجانب سوف يتمكنون من مغادرة ماريوبول والتوجه نحو مدينة بيرديانسك، في حين من يتواجدون في مدينة بيرديانسك سوف يتمكنون من مغادرة المدينة إما برا عبر القرم أو عبر المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وطالب ميزينتسف القيادة الأوكرانية بضمان سلامة الممرات.

ويشار إلى أن الأجانب المعنيين هم بصورة كبيرة من أفراد أطقم سفن الشحن التي توقفت في موانئ المدينتين منذ بدء الحرب.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال مساء أمس السبت إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد تعهد بتقديم مزيد من " الدعم الملوس" لدفاع البلاد، ولكنه لم يقدم تفاصيل. 

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن جونسون تعهد " بتعزيز الدعم الدفاعي" خلال مكالمة مع زيلينسكي.

وكرر نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي الدعوات لتشكيل مهمة حفظ سلام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا، ومطالبة دول الناتو بتسليم أسلحة مثلما طلب زيلينسكي، في تصريحات لصحيفة فيلت الألمانية اليوم الأحد.  

وأضاف أن وارسو سوف ترحب بزيادة التواجد الأمريكي في أوروبا من 100 ألف إلى 150 ألف جندي في ظل تزايد عدوانية روسيا، مضيفا أن بولندا سوف تكون منفتحة لتمركز أسلحة نووية أمريكية في البلاد إذا أثيرت هذه المسألة.

موسكو روسيا أوكرانيا

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