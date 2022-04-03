الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 234 ألف إصابة جديدة بكورونا و306 وفيات

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 234 ألفًا و301 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 13 مليونًا و874 ألفًا و216 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها صباح اليوم الأحد.

وسجلت كوريا الجنوبية 306 حالات وفاة جديدة بسبب الإصابة بـ"كوفيد-19" ليرتفع إجمالي الوفيات إلى  17 ألفًا و235 وفاة.

وحتى اليوم الأحد، استقر عدد من تم تطعيمهم بالكامل عند 44.5 مليون نسمة من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، ووصلت نسبة من تلقوا جرعات معززة إلى 63.9 %.

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