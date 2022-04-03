اليمن.. تجدد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين غداة سريان الهدنة الأممية

تجدد القتال بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" الحوثية اليوم الأحد، غداة إعلان الأمم المتحدة دخول هدنة وقف العمليات العسكرية حيز التنفيذ.

وذكر المركز الإعلامي القوات المسلحة اليمنية عبر "تويتر" أن "قوات الجيش صدت هجومين للحوثيين على مواقع عسكرية غرب محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، وشرق مدينة تعز جنوب غربي اليمن".

وتبادلت القوات الحكومية و"أنصار الله"، مساء السبت، الاتهامات بخرق الهدنة الأممية بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ.

وفي وقت سابق اليوم، رحب التحالف العربي في اليمن بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، «هانس غروندبرغ»، ببدء هدنة يتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ترحب وتدعم إعلان الحكومة اليمنية بقبولها الهدنة المعلنة برعاية الأمم المتحدة، كما تثمن جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بإعلان الهدنة، والتي تأتي في سياق المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل والمعلنة في مارس 2021، وإعلان التحالف بوقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني، والذي جاء استجابة لدعوة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ترحب بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، ببدء هدنة يتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية- اليمنية، وحسب الترتيبات التفصيلية والمعلنة من المبعوث الخاص وبرعاية الأمم المتحدة، لتوفير البيئة والأرضية المناسبة لخفض التصعيد والوصول إلى تسوية سياسية للنزاع بين الأطراف اليمنية وتحقيق السلام الشامل.

وأشار العميد المالكي إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم جهود وترتيبات الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة وتهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية، والوصول إلى سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار والرفاهية لأبناء الشعب اليمني الشقيق.