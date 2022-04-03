مفهوم الفزع تمرين سايكولوجي أوّلي في ضوء القضية الدوجمائية حول الخطيئة

صدرت مؤخرا عن دار الرافدين للنشر والتوزيع، النسخة العربية لكتاب، "مفهوم الفزع".. وبعنوان فرعي: تمرين سايكولوجي أوّلي في ضوء القضية الدوجمائية حول الخطيئة"، من تأليف فيجيليوس هاوفنينسس ــ سورن كيرككورد، وترجمه عن الدنماركية مباشرة وقدم له قحطان جاسم.

وفي تقديمه للكتاب يشير مترجمه قحطان جاسم إلي أنه: صدر كتاب "مفهوم الفزع" لأول مرة في عام 1844. في خريف عام 1843 كتب كيركگورد في المسودة، موضحا: "في غياب المهمة الهائلة المتمثلة في فهم جميع البشر، فقد اختار ما يرغب المرء في تسميته صبيانية وحماقة، لفهم نفسه - وجهة نظر يتم الحفاظ عليها في النسخة النهائية من المقدمة، حيث يصف المؤلف نفسه بأنه سليل الذي لم يسبق له مثيل في العالم، ولم يقم سوى برحلة داخلية داخل وعيه". وكان كيركگورد قد اختار في البداية، أن يضع اسمه على مسودة الكتاب، إلاّ أنه غيّر رأيه ووضع بدلا من ذلك اسما مستعارا.

والاسم هو فيجيليوس هاوفنينسس، الذي يعني بالدانماركية "الكوبنهاجي اليقظ"، أي هذا الذي يراقب بانتباه ما يحيط به في كوبنهاجن. أهميته تنبع من مراقبة أفعال الناس وطريقة تصرفاتهم وكيف يواجهون الفزع.

يعالج كتاب "مفهوم الفزع"، بعمق مفهوم الفزع من وجهة نظر فلسفية، باعتبارها ظاهرة وجودية تنفتح على فهم سايكولوجي للانسان، حيث يقوم بربط مجالي علم الدوجما (العقائد) وعلم النفس مع بعضهما، لاضاءة ثيمات مختلفة تدور حول الخطيئة الاصلية للانسان، ثم اختيار الانسان لحريته و الفزع الذي يرافق الاثنين أو يسبقهما، وأخيرا كيفية غفران خطيئة الانسان.

استفاد العديد من الفلاسفة، الذين جاؤا بعد كيركگورد، من كتاب مفهوم الفزع، وأخص بالذكر، هنا، الفيسلوف الالماني مارتن هايدجر، وخاصة في كتابه “الوجود والزمن”. كما أنه هيأ الطريق، بفترة طويلة قبل سيجموند فرويد، لعلم النفس، في معالجة ومناقشة واحدة من القضايا التي تشغل الانسان، وأعني بها فزعه الدائم وعدم استقراره من شيء قد يكون في داخله أصلا، متخذا من أطروحة الخطيئة التي طرحتها الأديان أو الأساطير منطلقا لفهم هذا الفزع.

ــ والنسخة العربية لرواية "الرجل الزجاجي"

للكاتب والروائي الاسباني ميجيل دي ثربانتس، وترجمة عبد الهادي سعدون. والذي يقول في مقدمته لترجمة الرواية: هذه الرواية عن التحول أو التقمص الذي يصيب البشر لتعرضهم لمحن وجودية وإنسانية، كما هو عليه الأمر في رواية كافكا المعروفة (المسخ). ورواية ثربانتس إنما تُعدّ من النماذج العالمية الأولى التي تصفُ أحوال رجل يعاني محن الحياة والبغض والضغينة ليصل إلى أعلى درجة من التقمص، لاعتقاده أنه قُدّ من زجاج يمكن كسره في أيّة لحظة. ثربانتس كعادته يضعنا في كلّ رواية إزاء معضلة إنسانية، وهو في كلّ مرة يصعّد من الأحداث حتى أعماقها الدفينة ليعود بنا مجدداً للواقع البشري في ظلّ ظروف لا يكون فيها الإنسان سوى عنصر ضئيل في التغيير والمشاركة.

مؤلفات ثربانتس هي من الكتب الأكثر قراءةً وطباعةً وترجمةً ودراسةً في العالم. بل إن ثربانتس بالنسبة للنقاد وقِطاع واسع من القراء، يُعدّ الكاتب الإنساني الأول والروائي الأعظم في تاريخ الأدب، فكتاباته لا تزال لصيقة بأحلامنا وطموحاتنا، بل وحتى بخساراتنا المتكررة. أعمال ثربانتس أسفار حقيقية لا تنتهي بصدورها، بل ببقائها فاعلة وحيّة حتى لو مرت عليها أزمنة طويلة وتغيرت طبائع البشر وأزمنتهم.

هذه الرواية هي ضمن مشروع خاص برواياته القصيرة (النوڤيلّات) والتي يبلغ عددها اثنتي عشرة رواية، كتبها ثربانتس بفترات متباعدة ونشرها عام 1613.