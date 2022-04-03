الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون يحاول تخطى الجدل بشأن المستشارين فى تجمع انتخابى

ماكرون
ماكرون

استغل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجمعا انتخابيا لمحاولة تخطي جدل بشأن توظيف حكومته لمستشارين خاصين، فيما ازدادت نسبة تأييد منافسته مارين لوبان اليمينة المتطرفة في استطلاعات الرأي قبل أسبوع من الانتخابات، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ماكرون في الفعالية التي أقيمت قرب باريس اليوم: "سمعت الكثير عن التهرب الضريبي وخدمات الاستشارات الأمريكية هذه الأيام، وأود أن أذكر من غضبوا أنهم سبق لهم أن استخدموها عندما كانوا في الحكومة".

وألقت حرب روسيا في أوكرانيا، التي منحت ماكرون دفعة في استطلاعات الرأي في البداية، بظلالها على الحملة، وخفض ماكرون مرات ظهوره العلني .

وعلى صعيد آخر، قال وزير الخارجية الفرنسي إن باريس لا ترى "تقدما" محرزا في المفاوضات الروسية الأوكرانية أو "أمرا جديدا" في الوضع في أوكرانيا بعد إعلان روسيا تقليص نشاطها العسكري حول كييف وشمال أوكرانيا.

وصرح جان إيف لودريان لقناة فرانس-24 "الحرب مستمرة. في الوقت الحالي ليس هناك تقدم أو أمر جديد بحسب علمي".

وأضاف: "الثقة أفعال... وهي في الوقت الحالي غائبة"، مشيرا إلى أن القصف الروسي استمر على كييف وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يوافق بعد على وقف إطلاق النار، ولا سيما في مدينة ماريوبول المحاصرة (جنوب).
وفي ما يتعلق بجولة المفاوضات الروسية الأوكرانية التي عقدت الثلاثاء في اسطنبول، شدد وزير الخارجية الفرنسي على أنه "في الوقت الحالي لم يحرز أي تقدم في أي موضوع".
وكان رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي قد أبلغ عن "محادثات جوهرية" ورحب بمقترحات كييف "الواضحة" للتوصل إلى اتفاق.

كما قال نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين إن موسكو "ستقلص بشكل جذري نشاطها العسكري في اتجاه كييف وتشرنيهيف" في شمال البلاد.

مستشارين مستشار ماكرون تجمع تجمع انتخابى انتخاب المستشار المستشارين

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