الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد فراج وبسنت شوقى ضيفا برنامج «نجوم السماء» (فيديو)

محمد فراج وبسنت شوقى
محمد فراج وبسنت شوقى

حل الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقى ضيفين اليوم فى برنامج "نجوم السما" المذاع عبر قنوات قنوات dmc والقناة الأولى المصرية وON فى أولى حلقاته خلال شهر رمضان.

وكشف محمد فراج، عن تفاصيل تجربة أول سقوط مظلى له بصحبة زوجته الفنانة بسنت شوقى، مؤكداً أنه لم يتوقع رؤية هذا المنظر الخلاب والمشاهد المثيرة، ناصحاً الجميع الإقدام على هذه التجربة.

وأوضح أنه شاهد 3 دول من الأعلى خلاف مصر، معلقا: "أنا شوفت السعودية وفلسطين والأردن وطبعاً مصر..طبعاً طابا من الأعلى جميلة جداً".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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