محمد فراج وبسنت شوقى ضيفا برنامج «نجوم السماء» (فيديو)

حل الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقى ضيفين اليوم فى برنامج "نجوم السما" المذاع عبر قنوات قنوات dmc والقناة الأولى المصرية وON فى أولى حلقاته خلال شهر رمضان.

وكشف محمد فراج، عن تفاصيل تجربة أول سقوط مظلى له بصحبة زوجته الفنانة بسنت شوقى، مؤكداً أنه لم يتوقع رؤية هذا المنظر الخلاب والمشاهد المثيرة، ناصحاً الجميع الإقدام على هذه التجربة.

وأوضح أنه شاهد 3 دول من الأعلى خلاف مصر، معلقا: "أنا شوفت السعودية وفلسطين والأردن وطبعاً مصر..طبعاً طابا من الأعلى جميلة جداً".