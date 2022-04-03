الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

بيونجيانج تدين تصريحات لكوريا الجنوبية بشأن قدرات الجيش

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم يو جونج شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أدانت يوم الأحد تصريحات وزير الدفاع الكوري الجنوبي بشأن قدرة سول على توجيه ضربات إلى الشمال. 

ونُقل عنها قولها إن هذا التصريح "أدي لتفاقم سوء العلاقات بين الكوريتين والتوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية". 

وقالت كيم، نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، إن بلادها "ستعيد النظر في أمور كثيرة " وإن كوريا الجنوبية "قد تواجه تهديدا خطيرا" بسبب هذه التصريحات.

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك يوم الجمعة إن جيش بلاده يملك مجموعة متنوعة من الصواريخ ذات مدى إطلاق ودقة وقوة محسنة بشكل كبير مع "القدرة على إصابة أي هدف بدقة وسرعة في كوريا الشمالية".

وقال سوه إن الوزارة ستدعم بشكل فعال الجيش لضمان امتلاكه القدرة على الرد بقوة ساحقة على التهديدات الصاروخية الكورية الشمالية. ووصف كوريا الشمالية بأنها "عدو".

وأكد باك جونج تشون، أمين اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري في بيان منفصل يوم الأحد أن الشمال "سيوجه بلا رحمة كل قوته العسكرية لتدمير الأهداف الرئيسية في سول والجيش الكوري الجنوبي" إذا قام الجيش الكوري الجنوبي بعمل عسكري خطير مثل شن هجوم وقائي.

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