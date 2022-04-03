الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

فريد شوقى يقيم «وليمة» للتكفير عن إفطار يوم

فريد شوقى
فريد شوقى

كثيرًا ما كان يجرى تصوير بعض مشاهد الأفلام فى شهر رمضان، وكان العمل يتطلب أحيانًا إفطار الممثلين، أو تصويرهم وهم يشربون السجائر، لهذه الأسباب اضطر الكثير من الفنانين للإفطار بأمر المخرج.

فمثلًا، كان فريد شوقى يقوم بدور فى فيلم «الأسطى حسن»، وفى أحد المشاهد يظهر مع زوزو ماضى وهو يتناول الطعام فى المطبخ، وزوزو تراقب طريقته الوحشية وهو يلتهم الديك الرومى، وتعذر تصوير المشهد ليلًا، وتعذر تأجيله إلى ما بعد رمضان، لارتباط منتج الفيلم بموعد عرضه.

«فريد» كان يصوم كعادته، لكنه اضطر للإفطار لتصوير المشهد، ولم يكتف بصيام يوم آخر، بل أقام حفل إفطار كبيرًا لبعض العمال الفقراء تكفيرًا عن اليوم.

أما تحية كاريوكا فكانت تقوم بدور فى فيلم «السيد البدوى»، وقد بدأت التصوير قبل حلول شهر رمضان بفترة طويلة، وتعطل الفيلم وعاد ليستأنف قبل رمضان بأسبوع، وكان المنظر يتطلب أن تركب تحية حصانًا، لكنها لم تقو على الركوب بسبب الصيام، وكاد العمل يتعطل ورأى المخرج أن يطلب منها الإفطار أو يحملها مسئولية التعطيل.

ذهبت تحية لأحد فقهاء الدين الذى أفتى بجواز إفطارها يومًا واحدًا على أن تطعم ٦٠ مسكينًا، وعملت بنصيحته وأفطرت وصورت المشهد.

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وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

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