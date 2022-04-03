الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد تطويره.. محافظة القاهرة تنشر أول صلاة للتراويح بمسجد الحسين (صور)

صلاة التروايح في
صلاة التروايح في رحاب مسجد سيدنا الحسين

نشرت محافظة القاهرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» شعائر أول صلاة تراويح بمسجد الإمام الحسين بعد تطويره.

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وأشارت المحافظة في بيانها، إلى أنه استقبل مسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة جموع المصلين في أول صلاة تراويح بالمسجد بعد تطويره، إذ أقيمت صلاة العشاء وصلاة التراويح أمس السبت الثاني من أبريل 2022م مع التزام تام بالضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية.     

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وأوضحت، أنه في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير مساجد آل البيت بما يليق بمكانتها.

كان قد تقرر الشهر الماضي غلق مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) مؤقتًا، لتمكين الهيئة الهندسية القائمة على تطوير المسجد من سرعة إنهاء أعمال التطوير به.

فتح مسجد الحسين في رمضان مسجد الحسين صلاة التراويح محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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