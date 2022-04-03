الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل جاره في السلام

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة السلام، اليوم السبت، حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل جاره وإصابة آخر بعدة طعنات خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

وتلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس وتوفي إثر إصابته .

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر "مقيم بدائرة القسم" بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثاً ما به من إصابات والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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