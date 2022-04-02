بعد استقالته من الأكاديمية.. هل فقد ويل سميث جائزة الأوسكار؟

بعد اعتذاره العلني، أعلن النجم الهوليودي ويل سميث استقالته من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المسؤولة عن جوائز الأوسكار، أمس، عقب قيامه بصفع الفنان الكوميد كريس روك، وترك الكثيرون يتساءلون عما ستعنيه الاستقالة للممثل ومستقبله.

نظام الأكاديمية

تأسست أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في عام 1927 وبدأت مجموعة النخبة في تقديم جوائز الأوسكار - التي توزع جوائز الأوسكار - في عام 1929، وفقًا لموقع الأكاديمية على الإنترنت.

تضم حاليًا 10000 عضوًا يشكلون 17 فرعًا لصناعة الأفلام تتراوح من الكتاب والممثلين إلى فناني الماكياج والعلاقات العامة.

تتم مراجعات العضوية مرة واحدة سنويًا في الربيع، ويجب على أولئك الذين يأملون في الوصول، برعاية عضوين من الأكاديمية حاليًا في الفرع الذي يسعون للقبول به ومع ذلك، يتم اعتبار المرشحين لجائزة الأوسكار تلقائيًا للعضوية ولا يحتاجون إلى رعاية.

يمكن لأعضاء الأكاديمية الوصول إلى العديد من الامتيازات، بما في ذلك الحق في التصويت لأولئك المرشحين في فرعهم والتصويت لأفضل صورة.

كما يحصلون على حق الوصول الحصري إلى عروض الأفلام المرشحة.

ماذا تعني استقالة سميث؟

عندما استقال من الأكاديمية ، تخلى سميث عن تلك الامتيازات المذكورة أعلاه. لكن استقالته لا تعني أنه سيفقد أوسكار عن دوره في فيلم "الملك ريتشارد".

وفقًا لـ Variety ، يمكن أيضًا ترشيحه مرة أخرى في المستقبل ودعوته مرة أخرى إلى الحفل.

لكن الأكاديمية أعلنت الأسبوع الماضي أنها تراجع الحادث وستعقد اجتماعًا تأديبيًا للممثل في 18 أبريل. يمكن معاقبة سميث إذا تبين أنه مخطئ أثناء المراجعة ، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الأكاديمية ستذهب بقدر ما حصل على جائزة "أفضل ممثل".

على الرغم من طرد العديد من الأعضاء من الأكاديمية في الماضي، بما في ذلك Harvey Weinstein، إلا أن القليل منهم استقال.

وفقًا لـ People ، استقال بيتر كورلاند، وهو خلاط صوت رشح لجائزة الأوسكار، وتوم فليشمان، خلاط التسجيلات الحائز على جائزة الأوسكار، الشهر الماضي بعد أن قررت الأكاديمية التوقف عن بث أجزاء من العرض.