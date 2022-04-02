الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاختيار 3.. ننشر قائمة 8 ضباط طلب «الشاطر» استبعادهم من الأمن الوطني

مسلسل الاختيار 3
مسلسل الاختيار 3

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار3 اليوم، تفاصيل خروج الشعب على حكم الإخوان في ثورة 30 يونيو وكيف خطط كلا من خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي لأخونة جهاز الشرطة المصرية.

وظهر «الشاطر» داخل جهاز الأمن الوطني الرئيسي بمدينة نصر، وبحوزته قائمة لعدد من الضباط يريد أن يبعدهم عن العمل في الجهاز، وضمت تلك الأسماء: «زكريا يونس، أحمد السيد، وليد عبدالمغني محمد، محيي فؤاد الديب، شادي محي رزق، هادي عمرو رأفت، إيهاب منصور محمد، وأحمد بلال الطيب».

ولكن مدير الأمن الوطني في ذلك الوقت رفض طلبه، مؤكدًا أن هؤلاء الضباط متميزين من الناحية المهنية والسلوكية، فهدده «الشاطر» أنه سيتم إرسالها من جانب المخلوع محمد مرسي.

الاختيار 3

«الاختيار 3» من بطولة الفنان أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، أحمد عز، خالد الصاوي، ياسر جلال ، ومن تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.

وقررت قناة أون، التي تعرض المسلسل على شاشتها، أن تعرض الحلقة يوميًا، في تمام الساعة العاشرة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، على أن يتم إعادة المسلسل في تمام الرابعة والثلث فجرِا والثالثة والنصف عصرًا، كما أنه من المقرر عرضه على قناة ON DRAMA.

خيرت الشاطر محمد مرسي دير حكم الإخوان ثورة 30 يونيو الاختيار 3 أبطال مسلسل الاختيار 3

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

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