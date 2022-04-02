ليبيا تُرحب بالتوصل إلى هدنة فى اليمن

أعربت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية، مساء اليوم السبت، عن ترحيبها بمبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، هانس جروندبرج، بشأن هدنة لمدة شهرين في اليمن اعتبارًا من بداية شهر رمضان.

وأعربت الوزارة الليبية في بيان لها، نشر عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، عن أملها في أن تسهم الخطوة في التوصل إلى "اتفاق دائم يضمن تسوية شاملة للأزمة في اليمن".

وأكدت دعمها الجهود والمبادرات الرامية التى تسهم فى "إيجاد حل سياسي".

وحضت الخارجية الليبية بالذكر المشاورات الحالية التي تستضيفها السعودية، وكذلك المبادرات الخليجية والآليات التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، من أجل "تحقيق المصالحة الدائمة التى تحافظ على وحدة اليمن واستقلاله، وتعود بالأمن والاستقرار والسلام على شعبه والمنطقة بالكامل".

الهدنة تدخل حيز التنفيذ

وأعلن هانس جروندبرج المبعوث الأممي إلى اليمن، أن الهدنة "دخلت حيز التنفيذ مساء السبت، وتستمر لمدة شهرين قابلة للتمديد".

وقال في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي: "بدأت الهدنة التي تستمر لمدة شهرين في الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، بدءًا من الليلة، تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية برًا وجوًا وبحرًا".

وأكد المبعوث الأممي أن "نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام الأطراف المتحاربة المستمر بتنفيذ اتفاق الهدنة بما يتضمن الإجراءات الإنسانية المصاحبة".

وبحسب البيان "تتضمن بنود اتفاق الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من والى مطار صنعاء كل اسبوع".

من جهتهم، قال المتمردون المتحالفون مع إيران على لسان المتحدث باسم جناحهم العسكري يحيى سريع في بيان السبت "نعلن دخول الهدنة الإنسانية والعسكرية حيز التنفيذ والتزامنا بالوقف الشامل للعمليات العسكرية طالما التزم الطرف الآخر بذلك".

وأكد مبعوث الولايات المتحدة الى اليمن تيم ليندركينج في بيان مساء السبت "تسببت سبع سنوات من الحرب بكثير من الألم. نحث الأطراف على الالتزام بالبنود وتمهيد الطريق نحو وقف مستدام لإطلاق النار وعملية سلام سياسية شاملة".

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً في اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي تخوض نزاعا داميا ضد الحوثيين منذ منتصف 2014، في حرب قتل وأصيب فيها مئات الآلاف وسببت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الامم المتحدة.

ويأتي إعلان الهدنة بعد جهود قام بها المبعوث الأممي منذ أشهر.