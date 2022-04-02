الأحد 03 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الفتوى» تحسم نزاع قائم بين مصلحة الضرائب العقارية ووزارة السياحة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، اليوم السبت، قرارًا بإنهاء النزاع القائم بين مصلحة الضرائب العقارية ووزارة السياحة والآثار، بخصوص مدى خضوع الوحدتين المملوكتين للاتحاد المصري للغرف السياحية رقمي (14) و(15) الكائنتين بالدور الرابع بالعقار رقم (8) شارع السد العالي-الدقي- محافظة الجيزة، للضريبة العقارية.

وانتهت الجمعية إلى إعفاء الوحدتين المستطلع الرأي بشأنهما من الضريبة على العقارات المبنية، وبراءة ذمة الاتحاد من سداد المبالغ المطالب بها كضريبة عقارية عنهما.

واستكملت الفتوى، أنه ولما كان الثابت من الأوراق المعروضة أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يمتلك الوحدتين رقمي (14) و(15) الكائنتين بالدور الرابع بالعقار رقم (8) شارع السد العالي- الدقي- بمحافظة الجيزة ويستغلهما كمقر له، وقد قامت مصلحة الضرائب العقارية بمطالبته بقيمة الضريبة العقارية عن الوحدتين المشار إليهما بمبلغ مقداره (16448,17) جنيهًا عن الفترة من 1/7/2013م حتى 2020م لكل وحدة.

ولما كان إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد استقر على أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يقوم على مرفق عام، ويمارس عمله فى نطاق القانون العام وطبقًا لوسائله، مما يعد معه من أشخاص القانون العام، ويندرج فى عموم الاتحادات والنقابات المهنية، ومن ثم فإن مطالبة مصلحة الضرائب العقارية للاتحاد بقيمة الضريبة العقارية عن الوحدتين المشار إليهما بمبلغ مقداره (16448,17) جنيهًا عن الفترة من 1/7/2013م حتى 2020م لكل وحدة، غير قائمة على سند صحيح من القانون؛ نظرًا لإعفائهما من الضريبة على العقارات المبنية ما دام يتم استخدامهما كمقر للاتحاد.

مصلحة الضرائب وزارة السياحة الاتحاد المصري للغرف السياحية السياحة والآثار الضرائب مجلس الدولة الجمعية العمومية وزارة السياحة والآثار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي

مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث سير أعلى دائري المرج

الآن دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب| أدعية من القرآن والسنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

يجعل كلامنا.. المسلسلات بتتعرف من بروموهاتها

حسين دعسة

المدى الجيوسياسي المستقبلي لخطط الجيش الروسي

د.أحمد الخميسى

عبدالحليم حافظ.. حكاية مصرية

ماجد حبته

فكّة رمضان!

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية 2

علي سعدة

إرادة شعب

د.كريمة الحفناوى

رُبَّ حرب كاشفة

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صور

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

مسجد الإمام الحسين يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

تحقيقات أمنية وخطط استخباراتية.. كيف تتحرك إسرائيل لمنع الهجمات القادمة؟

خطة التصدى لـ«عمليات رمضان».. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى؟

إسرائيل وأمريكا تبحثان جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع فلسطين