حبس صاحب محل أحذية متهم بتجارة العملة خارج السوق المصرفية

أمرت النيابة العامة، اليوم السبت، حبس صاحب محل أحذية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأضافت التحريات أنه قام بشراء وبيع العملات الأجنبية خاصة - الدولار الأمريكي، الريال السعودي - من المواطنين، واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مستفيد من فارق سعر العملة مما، مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

كما أنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، ما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.