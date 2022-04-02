السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس صاحب محل أحذية متهم بتجارة العملة خارج السوق المصرفية

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة، اليوم السبت، حبس صاحب محل أحذية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأضافت التحريات أنه قام بشراء وبيع العملات الأجنبية خاصة - الدولار الأمريكي، الريال السعودي - من المواطنين، واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مستفيد من فارق سعر العملة مما، مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

كما أنه  تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، ما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.

النيابة العامة حبس صاحب محل أحذية نطاق السوق المصرفية العملات الأخرى

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وائل لطفي

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