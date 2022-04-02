الظهور الثانى له.. من هو الإرهابى «محمد كمال» الذى ظهر فى أولى حلقات الاختيار3 ؟

انطلقت مساء اليوم السبت، أولى حلقات الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار3” التي تدور أحداثه خلال فترة ما بعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية على أثر اندلاع ثورة 30 يونيو.

وخلال أحداث أولى حلقات «الاختيار3»، ظهر أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان الإرهابية محمد كمال، والذي لقي مصرعه بعد تبادل إطلاق النيران خلال مداهمة قوات الأمن لبناية كان يختبئ بها في أعقاب سقوط الجماعة الإرهابية.

وشغل “محمد كمال”، العديد من المناصب القيادية داخل الجماعة آخرها كان عضوية مكتب الإرشاد العام، ومسئولية الإدارة العليا للتنظيم، ويعد المسؤول الأول عن كياناته المسلحة، كما تولى منصب رئيس "لجنة إدارة الأزمة أو" اللجنة الإدارية العليا" لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي أدارت أعمال وشؤون الجماعة منذ فبراير 2014 ، بعد إلقاء القبض على كبار قادتها وهروب آخرين منهم خارج مصر.

ظهور القيادي الإخواني في مسلسل الاختيار هو الثاني بعد ظهوره في الجزء الثاني للمسلسل في رمضان الماضي، حيث ظهر خلال اعتصام رابعة المسلح قبل فضه، مُحرضًا على العنف والدم، ويسعى لتوفير السلاح لاستهداف رجال الأمن.

وخطط "كمال" لإدارة عمليات عدائية، كان على رأسها اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات، والعقيد وائل طاحون، ومجموعة من ضباط وأفراد هيئة الشرطة والقوات المسلحة، ومحاولة اغتيال المفتى السابق"، كما أسس عصابة مسلحة كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنيين وغيرها من الحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون واستهداف أفراد الشرطة والجيش، والإعتداء على الأماكن والمرافق العامة وتولى المتهمين قيادتها تحت مسمي العمليات النوعية، واتخذوا من الإرهاب وسيلة لتنفيذ وتحقيق أغراضهم، وذلك حسب ما جاء في تحقيقات النيابة.

وأدار كمال المكتب الإداري للجماعة بمحافظة أسيوط حيث كان يقيم قبل اختفائه منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وبعد 3 سنوات من اختفاء محمد كمال، تمكنت قوات الأمن من تحديد موقعه، واستهدفت الداخلية في أكتوبر 2016 محمد كمال وبعض قيادات الجماعة في شقة بالعقار رقم 4147 بالدور الثالث فى منطقة المعراج فى البساتين، بعد الحصول على إذن نيابة أمن الدولة العليا للقبض عليه، إلا أنه حال مداهمة القوات الأمنية له، فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها من داخله، ما دفع القوات للتعامل مع مصدرها، وأسفر تبادل إطلاق النار عن مقتله.

وأوضحت التحقيقات أن القيادى الإخوانى محمد كمال و13 متهما آخرين أمدوا الخلايا الإرهابية بمعونات مادية ومالية، كما تولوا توفير مقرات تنظيمية وأموال وسيارات ومعلومات لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية، ووجهت اتهامات لباقى المتهمين بالانضمام لجماعة مسلحة وتلقيهم تدريبات على الأسلحة والذخيرة وزرع المفرقعات ورصد الأهداف لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن.