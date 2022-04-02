الحلقة الأولى مسلسل «المشوار»| دينا الشربيني تستعين بزوجها للتحايل وترك العمل

خدعة ذكية استخدمتها النجمة دينا الشربيني خلال أولى حلقات مسلسل “المشوار” بهدف الهروب من عملها، حيث استعانت بزوجها ماهر (محمد رمضان)، مُدعيًة أنها حامل.

وكشفت الحلقة عن شخصية ورد (دينا الشربيني) التي تعمل في قسم التعبئة بإحدى مصانع الملح، ولديها طفل يحب كرة القدم، وتعاني من الفقر.

ويظهر من خلال أولى حلقات المسلسل، أن ورد وزوجها ماهر، يتحايلان لإخفاء ثرائهما مدعيان الفقر حتى لا يسألهم أحدًا عن مصدر أموالهما، وفي سبيل ذلك تسكن ورد في الإسكندرية عند خالتها، وتعمل في المصنع رغم الأجور الضعيفة، ولكنها مازالت تبحث عن الفرصة التي تجعلها تكشف عن سرها الكبير.

مواعيد عرض مسلسل “المشوار”

ويُعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قنا dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، وبجانب دينا الشربيني يشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

مشاركة دينا الشربيني في موسم الرياض

ومؤخرًا قدمت دينا الشربيني أولى تجاربها المسرحية بموسم الرياض بمسرحية أحفاد ريّا وسكينة، وقد حققت المسرحية نجاحًا كبيرًا، وحظت بعروض كاملة العدد، كما قامت ببطولة مسلسل الزيارة، والذي احتل تريند شاهد VIP طوال فترة عرضه، ونافست مؤخرًا بفيلم حامل اللقب في شباك التذاكر المصري، وتستعد لإطلاق فيلم الرعب يوم 13، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل قصر النيل، والذي قدّم دراما غامضة في التسعينات، ثم لعبة النسيان الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، وعلى الصعيد السينمائي تألقت دينا الشربيني في بطولة العديد من الأفلام مثل البعض لا يذهب للمأذون مرتين، ثانية واحدة، 30 مارس، حامل اللقب، وتنتظر إطلاق فيلمها يوم 13 خلال هذا العام.