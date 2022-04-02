تقارير بريطانية: خطورة اندلاع حرب عالمية ثالثة مازالت قائمة

أكد تقرير بريطاني أن مخاطر اندلاع حرب عالمية ثالثة ما زال أمرا "عاليا"، وسط مخاوف من استغلال الصين وكوريا الشمالية وإيران تحول "انتباه الغرب" نحو الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضحت صحيفة "ديلي إكسبريس"، البريطانية في تقرير اليوم السبت، أن المجتمع الدولي في حالة تأهب قصوى منذ أن غزت روسيا أوكرانيا الشهر الماضي، بينما لم ترسل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، قوات إلى أوكرانيا، لكنهم زودوا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالأسلحة والطائرات النفاثة لمحاربة قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

حروب إقليمية مماثلة

وحذر أحد الخبراء من احتمال نشوب صراعات مماثلة في جميع أنحاء العالم، في ظل تركيز الغرب على روسيا.

وأوضح جوردون تشانغ، الخبير في شؤون الصين وكوريا الشمالية، من أن البلدين قد يستغلا هذه الفرصة لمهاجمة أعدائهما، مما قد يؤدي إلى اندلاع الحرب العالمية الثالثة، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية ليست على وشك غزو كوريا الجنوبية، لكن خطر نشوب حرب عبر الأراضي الأوراسية يظل أمر مرتفع.

ووفق الصحيفة، بعد أن حولت روسيا تركيزنا نحو أوكرانيا، يمكن للصين وكوريا الشمالية وإيران وباكستان، استغلال الوضع، للتحرك ضد ضحاياهم، ومن هؤلاء الضحايا تايوان واليابان والفلبين والهند في حالة الصين؛ كوريا الجنوبية في حالة كوريا الشمالية وإسرائيل في حالة إيران والهند في حالة باكستان ويمكن أن نرى صراعات متزامنة على طرفي اليابسة الأوراسية.

وأشارت "ديلي إكسبريس"، إلى أن عام 2022، يبدو مثل عام 1939، الذي كان بداية اندلاع الحرب العالمية الثانية والتي انتهت في عام 1945.

حرب نووية عالمية

وبسبب تطوير الأسلحة النووية، التي استخدمت في القصف الذري لهيروشيما وناغازاكي قرب نهاية الحرب العالمية الثانية، يجادل الكثيرون بأن صراعًا عالميًا ثالثًا لن يستمر طويلاً ويرجع ذلك إلى خطر حدوث كارثة نووية تتسبب في دمار واسع النطاق لحضارة الأرض والحياة كما نعرفها.

ومصدر قلق رئيسي آخر هو أن الحرب البيولوجية والكيميائية يمكن أن تسبب العديد من الضحايان وفق الصحيفة البريطانية، مشيرة إلى تحذير الكثيرون من أن روسيا قد تكون على وشك استخدام أسلحة الدمار الشامل.

وفي غضون ذلك، أعلنت كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية اختبرت الصاروخ الباليستي العابر للقارات (ICBM)، والذي يقدر أنه طار لأكثر من ساعة قبل أن يسقط في البحر جنوب اليابان.

فشل بايدن في مواجهة بوتين

وانتقد الخبير الدولي جوردون تشانغ، الرئيس الأمريكي جو بايدن لفشله في التعامل مع غزو بوتين لأوكرانيا موضحا "لا يمكن للبيت الأبيض التعبير عن موقفه الأوكراني علنًا دون ارتباك وبخلاف التوغل الروسي في إحدى دول الناتو، لا أعتقد أن الإدارة قد وضعت خطاً أحمر للتدخل الكامل في الصراع".