«الحرم الحسيني».. شاهد صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين بعد تطويره

استقبل مسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة جموع المصلين في أول صلاة تراويح بالمسجد بعد تطويره، حيث أقيمت صلاة العشاء وصلاة التراويح اليوم السبت الثاني من أبريل 2022م مع التزام تام بالضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية، وتستمر إقامة الشعائر به طوال الشهر الفضيل وما بعده.



وشهد مسجد الإمام الحسين نقلة حضارية ليس للمسجد وحده، بل للمسجد وساحاته ومحيطه والمنطقة بأكملها، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بتطوير مساجد آل البيت، وتوجيهه بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير بمسجد الإمام الحسين "رضي الله عنه"، ليكون جاهزًا لأداء الشعائر في شهر رمضان الكريم، وهو ما تم وتحقق بفضل الله تعالى تحت إشراف كامل ودقيق للهيئة الهندسية بقواتنا المسلحة الباسلة، وبأعلى المقاييس العالمية، وبتنفيذ كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، ما يستوجب تقديم الشكر لها ولكل من أسهم في إتمام هذا العمل بهذه الصورة المشرفة.



وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المعظم يوم الثامن من أبريل 2022 م ستقام في مسجد الإمام الحسين.

وأقيمت صلاة العشاء والتراويح اليوم السبت، وتستمر إقامة الشعائر به طوال الشهر الفضيل وما بعده.

كانت وزارة الأوقاف أغلقت مسجد الحسين في إطار اهتمام الدولة بتطوير مساجد آل البيت بما يليق بمكانتها، في 12 من شهر مارس الجاري، وفقًا لبروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف ومؤسسة مساجد لتطوير مساجد آل البيت.



وشمل التطوير المسجد والساحة الخارجية وتطوير المنطقة المحيطة بالمسجد الذي يدخل ضمن مشروع القاهرة الفاطمية الذي تقوم به الدولة.



وساهمت مؤسسة "مساجد للتطوير"، بمبلغ 150 مليون جنيه في عملية التطوير، والتي شملت كل أرجاء المسجد من أرضيات وحوائط وأسقف، كذلك معالجة الأساسات والتربة المحيطة بالمسجد، بالإضافة إلى تحديث كل الأنظمة من الكهرباء والمياه والصرف والتكييف وأنظمة المراقبة بالكاميرات وأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق وتزويد المسجد داخليًا وخارجيًا بأحدث أنظمة الصوت.