أكرم حسنى يتصدر «تويتر» بعد الحلقة الأولى من «مكتوب عليا»

يعود النجم أكرم حسني في موسم رمضان 2022، ليقدم عملًا دراميًا جديدًا ومختلفًا، ظهرت ملامحه في الحلقة الأولى من خلال مواقف وكوميديا عائلية في مسلسل مكتوب عليّا تجذب الجمهور للحلقات المقبلة.

واستعرضت الحلقة عالم جلال (أكرم حسني)، شاب يعمل مدرس موسيقى، ويحاول تحقيق حلمه، ولكنه مهدد بالطرد هو وأسرته من مسكنهم لو لم يدفع 100 ألف جنيه لصاحب الشقة، وقد احتل أكرم حسني تريند منصة «تويتر» عقب انتهاء الحلقة.

وفاجأ أكرم حسني الجمهور بإطلاق أغنية تيك تاك توك، كما ألقى القصيدة الكوميدية يوميات زوج مهزوم، وذلك في ظهور خاص لأعضاء لجنة التحكيم، وهم النجوم أمير طعيمة، حميد الشاعري وتوما، الذين استقبلوا أداء أكرم بالضحك والسخرية.

وتعتبر سلمى (هنادي مهنا) هي الشيء الجميل في جلال، والتي يتحايل من أجلها على محاسب المدرسة للذهاب معه إلى البنك من أجل رؤيتها، في الوقت الذي تبدي فيه ابنة خالته رقية (أيتن عامر) اهتمامًا مبالغًا فيه من أجل خطف قلبه.

ويُعرض مسلسل مكتوب عليّا على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، وإعادة أولى الساعة 2:15 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرًا، كما يُعرض حصريًا على منصة Watch It.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، فبعد أن استيقظ جلال مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط فى أمور لم تكن في الحسبان.

جدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرين، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.