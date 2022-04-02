السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد ونظام امتحانات الصف الرابع الابتدائي فى أبريل 2022

الطلاب
الطلاب

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الصف الرابع الابتدائي في أبريل 2022.. تساؤلات مستمرة من الطلاب وأولياء أمورهم حول كافة المعلومات الخاصة بالامتحانات للصف الرابع الابتدائي، والتى بدأت اليوم السبت الحالي، بالتزامن مع أول يوم رمضان.

نظام امتحانات الصف الرابع الابتدائي فى أبريل 2022

تستعرض «الدستور» كافة المعلومات عن امتحانات الصف الرابع الابتدائي.

-  يتم دمج الاختبارات في شهر فبراير وشهر مارس من خلال اختبار واحد فقط.

- الامتحان  في الفترة ما بين 2 إلى 6 أبريل عام 2022.

- تقتصر الأسئلة على خطة التوزيع للمنهج المقرر إلى نهاية شهر مارس.

-تقوم بوضع الأسئلة عن طريق مشرفين المواد الدراسية في الإدارة التعليمية - من خلال بنك الأسئلة.

- يكون لكل مدرسة امتحان منفصل.

-تكون عدد الأسئلة في كل مادة حوالي 15 سؤال وتحسب الدرجة الكلية في كل مادة من 30 درجة.

- اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني، وتعقد الامتحانات في الفترة ما من 8 مايو إلى 12 مايو 2022.

- يقتصر السؤال على خطة توزيع المنهج المقرر في الفصل الدراسي الثاني.

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قبل امتحان غدًا.. الاسئلة المتوقعة فى مادة العلوم لطلاب الصف الرابع الابتدائى

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تعليم دمياط يتابع سير امتحانات الصف الرابع الابتدائي في أول أيامه

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جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي شهر أبريل 2022

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مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائى 2022

مقررات امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

- اللغة العربية حتى في موضوع كتابة تقرير الرحلة.

- إنجليزي إلى الوحدة الـ 10.

- رياضيات إلى درس الكسور المتكافئة.

- علوم إلى نشاط تكوين الوقود الحفري.

- دراسات إلى درس السياحة واقتصاد بلدنا.

- المهارات إلى درس السلامة في المنزل.

- تكنولوجيا إلى درس مهارات حل المشكلات.

- الدين إلى درس شكر النعم.

بدأت الامتحانات اليوم السبت 2 أبريل الحالي، حيث يؤدى التلاميذ السبت 2 أبريل امتحانات مادتى اللغة العربية والتربية الدينية ويوم الأحد 3 أبريل امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية، ويوم الاثنين 4 أبريل فى مادة الدراسات الاجتماعية وict، ويوم 5 أبريل فى مادة اللغة الإنجليزية، ويوم 6 أبريل فى مادة  الرياضيات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

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