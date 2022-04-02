السبت 02 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محامي وديلر.. تفاصيل دور أحمد داود بالحلقة الأولى من «سوتس بالعربي»

مسلسل Suits بالعربي
مسلسل Suits بالعربي

كشفت الحلقة الأولى من سوتس بالعربي عن أول مواجهة بين آدم منصور (أحمد داود) وزين ثابت (آسر ياسين) فبعد أن اضطر آدم للعمل كـ ديلر من أجل تحمّل نفقة علاج جدته، كادت أن تمسك به الشرطة ليهرب داخل إحدى مكاتب المحاماة ويجلس في مقابلة عمل مع زين ثابت (آسر ياسين) بينما يحمل حقيبة ممتلئة بالمخدرات.

الحلقة الأولى من مسلسل «سوتس بالعربي»

ودارت بين آدم وزين مناقشة حامية ليثبت له آدم في النهاية بإنه المحامي الذي يبحث عنه زين، ويحكي له بأنه كان يدخل الامتحانات بدلًا من أصدقائه، وأن يفهم في القانون جيدًا، يوافق زين وفي المقابل يتعهد له آدم بعدم الدخول في عالم المخدرات مرة أخرى.

ويشارك داود وآسر بطولة المسلسل النجوم صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقع IMDb.

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر داود إطلاق فيلمه يوم 13 في دور العرض السينمائية عقب انتهاء الموسم الرمضاني، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

txt

لا يفوتك هذا المساء| أزمة مسلسل ليلى علوي والرئيس يتابع تنفيذ مشروع المتحف الكبير

txt

مواعيد عرض مسلسل «الكبير أوى 6» بطولة أحمد مكى

txt

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل «مكتوب عليا».. الشاعري يسخر من أكرم حسني (صور)

txt

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

مواعيد عرض مسلسل «سوتس بالعربي» بتوقيت مصر

على قناة CBC – الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 2:05 صباحًا و8:45 صباحًا.
على قناة CBC دراما – الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 4:05 صباحًا و10:45 صباحًا.
على قناة OSN يا هلا – الساعة 10 مساءً.
على قناة OSN الأولى – الساعة 10 مساءً.
وعلى منصتي Watch It وOSN+.

Suits بالعربي الحلقة الأولى suits بالعربي تفاصيل الحلقة الاولى من مسلسل Suits بالعربي مسلسل Suits بالعربي مسلسلات رمضان 2022 الحلقة الأولى من مسلسل سوتس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث سير أعلى دائري المرج

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي

الآن دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب| أدعية من القرآن والسنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

يجعل كلامنا.. المسلسلات بتتعرف من بروموهاتها

حسين دعسة

المدى الجيوسياسي المستقبلي لخطط الجيش الروسي

د.أحمد الخميسى

عبدالحليم حافظ.. حكاية مصرية

ماجد حبته

فكّة رمضان!

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية 2

علي سعدة

إرادة شعب

د.كريمة الحفناوى

رُبَّ حرب كاشفة

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صور

مسجد الإمام الحسين يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان 2022

محطة تل أبيب

المزيد

تحقيقات أمنية وخطط استخباراتية.. كيف تتحرك إسرائيل لمنع الهجمات القادمة؟

خطة التصدى لـ«عمليات رمضان».. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى؟

إسرائيل وأمريكا تبحثان جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع فلسطين