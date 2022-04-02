محامي وديلر.. تفاصيل دور أحمد داود بالحلقة الأولى من «سوتس بالعربي»

كشفت الحلقة الأولى من سوتس بالعربي عن أول مواجهة بين آدم منصور (أحمد داود) وزين ثابت (آسر ياسين) فبعد أن اضطر آدم للعمل كـ ديلر من أجل تحمّل نفقة علاج جدته، كادت أن تمسك به الشرطة ليهرب داخل إحدى مكاتب المحاماة ويجلس في مقابلة عمل مع زين ثابت (آسر ياسين) بينما يحمل حقيبة ممتلئة بالمخدرات.

الحلقة الأولى من مسلسل «سوتس بالعربي»

ودارت بين آدم وزين مناقشة حامية ليثبت له آدم في النهاية بإنه المحامي الذي يبحث عنه زين، ويحكي له بأنه كان يدخل الامتحانات بدلًا من أصدقائه، وأن يفهم في القانون جيدًا، يوافق زين وفي المقابل يتعهد له آدم بعدم الدخول في عالم المخدرات مرة أخرى.

ويشارك داود وآسر بطولة المسلسل النجوم صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقع IMDb.

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر داود إطلاق فيلمه يوم 13 في دور العرض السينمائية عقب انتهاء الموسم الرمضاني، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

مواعيد عرض مسلسل «سوتس بالعربي» بتوقيت مصر

على قناة CBC – الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 2:05 صباحًا و8:45 صباحًا.

على قناة CBC دراما – الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 4:05 صباحًا و10:45 صباحًا.

على قناة OSN يا هلا – الساعة 10 مساءً.

على قناة OSN الأولى – الساعة 10 مساءً.

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