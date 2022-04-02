ارتفاع ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بالمرج لـ 3 وفيات

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري بالمرج إلى 3 متوفيين و11 مصابا بجروح وكسور متفرقة بالجسم.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري اتجاه المرج ووجود وفيات ومصابين.



وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية ورجال المرور، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة ميكروباص، ووجود وفيات ومصابين جرى نقلهم إلى المستشفى السلام العام، لتلقي العلاج، وجارٍ رفع آثار الحادث.

كما تم التحفظ على جثث الضحايا بمكان الحادث لحين معاينة النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.