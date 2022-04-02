السبت 02 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022| تفاصيل شخصية أحمد السقا في «الاختيار 3»

السقا
السقا

أثار الجزء الثالث من مسلسل الاختيار حالة من الترقب بين الجمهورين المصري والعربي، بعد البرومو التشويقي الذي تناول مجملًا لمسار الأحداث خلال العمل والحديث عن أخطر اغلفترات التي مرت بها مصر قبل وبعد ثورة 30 يونيو 2013.

ويجسد الفنان أحمد السقا، في مسلسل “الاختيار3”، شخصية المقدم مصطفى خليفة، ويعرض المسلسل حصريًا على منصة “watch it” الإلكترونية ضمن مسلسلات رمضان 2022 ، وعبر شبكة قنوات أون تي في.

وأظهر «البرومو» الدعائى نجاح مخرج العمل بيتر ميمى فى تقديم مشاهد جسدت مظاهرات الشعب المصرى فى 2013 بطريقة تقترب من الحقيقة، بمشاركة آلاف من «المجاميع»، وظهر كل من أمير المصرى ومحمود البزاوى وهما يقودان بعضًا منها.

ويشارك في ملحمة “الاختيار 3”، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

أحمد السقا الفنان احمد السقا الاختيار 3 مسلسل رمضان مسلسلات رمضان 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

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