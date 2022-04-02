«ديلي ميل»: انسحاب روسي واسع من كييف ودبابات بوتين «محطمة»

أعلنت القوات الأوكرانية، السبت، استعادة السيطرة على منطقة كييف بالكامل، وسط تصاعد في الخسائر الروسية بحسب تقارير غربية.

وقال نائب وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار، إن أوكرانيا استعادت "منطقة كييف بأكملها"، مشيرًا إلى أن منطقة كييف تحررت كلها من الغزاة، كما استعادت قوات السيطرة على محطة تشيرنوبيل النووية بعد انسحاب القوات الروسية من المنطقة.

وقالت الوكالة النووية الأوكرانية، إن العلم الوطني رُفع فوق المحطة، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

مشاهد من الدبابات الروسية المحطمة

وأشارت الصحيفة، إلى أن الطرق السريعة التي كانت تعج بالحركة في ضواحي كييف الآن مقبرة لعشرات من دبابات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بينما يواصل الأوكرانيون هجماتهم المضادة الناجحة حول العاصمة.

وتم تحويل المركبات المدرعة الروسية إلى ركام بينما تواصل قوات أوكرانيا صد القوات الروسية، وفي بعض الحالات تستعيد الطرق والمستوطنات بالقرب من كييف بحسب "ديلي ميل".

ووفق التقرير، يتم العثور على المزيد من الانتهاكات المروعة في القرى والبلدات في التوسع الحضري لكييف بعد استعادة منطقة بوتشا من القوات الروسية، عثرت القوات الأوكرانية على جثث 20 رجلاً يرتدون ملابس مدنية في شارع واحد.

وفيما يمكن أن يكون دليلاً آخر على جرائم حرب روسية، قال شهود عيان إن إحدى الجثث كانت مقيدة اليدين، مع تناثر الجثث في جميع أنحاء الطرق السكنية في بلدة الضواحي التي كان يسكنها 28 ألف شخص.

زيلينسكي يتهم روسيا بتلغيم المدن

وحذر الرئيس زيلينسكي من أن القوات الروسية المنسحبة تترك ورائها حالات "كارثية" من خلال تلغيم المناطق خارج منازلهم، والتخلي عن معداتهم المدمرة و"جثث القتلى".

على الرغم من الهجمات المضادة الأوكرانية، ما زال أكثر من 4 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا يرغبون في العودة قريبًا إلى بلدهم.

وقال زيلينسكي في وقت سابق، إنه يتوقع أن تتعرض البلدات المغادرة لضربات صاروخية مع نقل المعركة إلى شرق البلاد من قبل روسيا.

وقال في رسالة مصورة "لا يزال من غير الممكن العودة إلى الحياة الطبيعية، كما كانت في السابق، حتى في المناطق التي نعيدها بعد القتال".

وأشار، إلى أنهم في حاجة إلى الانتظار حتى يتم إزالة الألغام من والتأكد من عدم تجدد القصف الروسي.

مخاوف من صدام روسي بريطاني

يأتي ذلك في الوقت الذي هددت فيه روسيا باستهداف أسلحة بريطانية أثناء شحنها إلى أوكرانيا بعد أن أظهر مقطع فيديو صاروخ Starstreak بريطاني الصنع يسقط طائرة هليكوبتر روسية في أول استخدام للسلاح في أوكرانيا.

وقال السفير الروسي لدى المملكة المتحدة أندريه كيلين، إن المدفعية الثقيلة والصواريخ المضادة للسفن التي أشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أنها ستشحن إلى أوكرانيا يمكن أن تستهدفها القوات الروسية عند دخولها البلاد من الغرب.