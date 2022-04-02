كنيسة العذراء في جاردن سيتي تنظم معرضها السنوي

أعلنت كنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس بحي جاردن سيتي، برعاية الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، تنظيم معرضها السنوي.

وأضافت الكنيسة في بيان رسمي، أن المعرض انطلقت فعالياته اليوم السبت، ويستمر حتى الاثنين المقبل، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

من جانبه، قال الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة في تصريح له: "الله بسيط، ويحب البساطة، مطلوب فقط: تصدق ان ربنا موجود، وانه بيدبر الامور للخير دائما. تتكلم معه بلا انقطاع، وبحرية الابناء. تشبع بكلامه في الكتاب المقدس، وتغتني بحكمته. تتحد به في الافخارستيا بتقوى ولهفة ومحبة حقيقية. تخدم الناس، وتحبهم بصدق، ولا تعادي أحدًا، ولا تكره انسان. لما تغلط ارجع له بسرعة اعتذر واعترف امام الكاهن، وصلح غلطتك مع الناس. خليك سريع العودة؛ لانه هو سريع الغفران. ما تخليش حاجة في الدنيا تزعلك، ارجع لحضن المسيح؛ فيه الراحة والشبع".

وأضاف: “مبارك الهي القدوس ملك الكون.. مبارك حبيب نفسي الحنون.. مبارك الذي يعلم يديّ القتال.. مبارك الذي يغفر لي كل ذنوبي وآثامي.. مبارك الذي أحبني فضلاً؛ فأسرني بحبه وحاصرني بعشقه.. مبارك الذي يؤدبني برحمته ويعانقني بوده ويعاتبني برقته ويحملني بحضنه مبارك الذي يستر على عيوبي وضعفاتي وعثراتي أسبح اسمك القدوس يا سيدي الرب يسوع المسيح إلهي ومخلص نفسي كرّس عمري لك علمني أن أقدس الوقت لحضورك البهي وأقدس الجهد لخدمة ملكوتك وأقدس الطاقة وما تعطيني من إمكانات أو مواهب أو معرفة بسيطة لتكون لك مما لك انت المالك والقائد والمدبر ليس لي سواك لا تتركني انا بدونك عدم وفناء”.