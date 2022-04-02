السبت 02 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كنيسة العذراء في جاردن سيتي تنظم معرضها السنوي

الأنبا رافائيل
الأنبا رافائيل

أعلنت كنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس بحي جاردن سيتي، برعاية الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، تنظيم معرضها السنوي.
وأضافت الكنيسة في بيان رسمي، أن المعرض انطلقت فعالياته اليوم السبت، ويستمر حتى الاثنين المقبل، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا.
من جانبه، قال الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة في تصريح له: "الله بسيط، ويحب البساطة، مطلوب فقط: تصدق ان ربنا موجود، وانه بيدبر الامور للخير دائما. تتكلم معه بلا انقطاع، وبحرية الابناء. تشبع بكلامه في الكتاب المقدس، وتغتني بحكمته. تتحد به في الافخارستيا بتقوى ولهفة ومحبة حقيقية. تخدم الناس، وتحبهم بصدق، ولا تعادي أحدًا، ولا تكره انسان. لما تغلط ارجع له بسرعة اعتذر واعترف امام الكاهن، وصلح غلطتك مع الناس. خليك سريع العودة؛ لانه هو سريع الغفران. ما تخليش حاجة في الدنيا تزعلك، ارجع لحضن المسيح؛ فيه الراحة والشبع".
وأضاف: “مبارك الهي القدوس ملك الكون.. مبارك حبيب نفسي الحنون.. مبارك الذي يعلم يديّ القتال.. مبارك الذي يغفر لي كل ذنوبي وآثامي.. مبارك الذي أحبني فضلاً؛ فأسرني بحبه وحاصرني بعشقه.. مبارك الذي يؤدبني برحمته ويعانقني بوده ويعاتبني برقته ويحملني بحضنه مبارك الذي يستر على عيوبي وضعفاتي وعثراتي أسبح اسمك القدوس يا سيدي الرب يسوع المسيح إلهي ومخلص نفسي كرّس عمري لك علمني أن أقدس الوقت لحضورك البهي وأقدس الجهد لخدمة ملكوتك وأقدس الطاقة وما تعطيني من إمكانات أو مواهب أو معرفة بسيطة لتكون لك مما لك انت المالك والقائد والمدبر ليس لي سواك لا تتركني انا بدونك عدم وفناء”.

أصحاب النيافة الأنبا رافائيل رافائيل الأنبا رافائيل الأنبا رافائيل أ

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث سير أعلى دائري المرج

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي

الآن دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب| أدعية من القرآن والسنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المدى الجيوسياسي المستقبلي لخطط الجيش الروسي

د.أحمد الخميسى

عبدالحليم حافظ.. حكاية مصرية

ماجد حبته

فكّة رمضان!

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية 2

علي سعدة

إرادة شعب

د.كريمة الحفناوى

رُبَّ حرب كاشفة

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صفاء النجار

رمضان جانا

صور

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان 2022

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

محطة تل أبيب

المزيد

تحقيقات أمنية وخطط استخباراتية.. كيف تتحرك إسرائيل لمنع الهجمات القادمة؟

خطة التصدى لـ«عمليات رمضان».. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى؟

إسرائيل وأمريكا تبحثان جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع فلسطين