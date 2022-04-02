السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤولة صينية تحث على تعزيز مكافحة كورونا في شانغهاي

كورونا في الصين
كورونا في الصين

حثت نائبة رئيس مجلس الدولة في الصين سون تشون لان، اليوم السبت، على بذل جهود قوية للحد من انتشار مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" في شانغهاي في أقرب وقت، خلال جولة تفقدية في المدينة.
وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية أن سون، وهي أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، شددت على الالتزام الثابت بسياسة (زيرو-كوفيد) الديناميكية وتعبئة قدرات اختبارات المرض والعاملين الطبيين وإمدادات الوقاية لدعم شانغهاي في مكافحة المرض.
وخضع أكثر من 14 مليونا من سكان شانغهاي في بوشي، غربي نهر هوانغبو، لاختبارات الحمض النووي يوم أمس الجمعة، وسط المرحلة الثانية من الإدارة المغلقة في المدينة، حسبما أفادت مسؤولة محلية اليوم.
وقالت وو تشيان يوي، وهي مسؤولة في لجنة الصحة ببلدية شنغهاي، إن المدينة سجلت 260 حالة إصابة مؤكدة محلية العدوى بـ"كوفيد-19" و6051 حالة إصابة جديدة بدون أعراض يوم الجمعة، عازية سبب الزيادة اليومية في الحالات المصابة إلى النطاق الواسع للاختبارات.
وبداية من 28 مارس الماضي، شرعت المدينة الضخمة في شرقي الصين في تطبيق إدارة مغلقة مؤقتة على مرحلتين لتعقب حالات العدوى ومكافحة انتشار الفيروس.
وأُطلقت اختبارات واسعة النطاق للحمض النووي لـ"كوفيد-19" في مناطق شرقي نهر هوانغبو في يوم 28 مارس مع بداية المرحلة الأولى من الإدارة المغلقة، ودخلت المرحلة الثانية من الإدارة المغلقة طور التنفيذ في مناطق غربي النهر بداية من أمس الجمعة.

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