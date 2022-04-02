السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزارة الدفاع الروسية: قواتنا دمرت 125 طائرة أوكرانية

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الميجور جنرال إيجور كوناشينكوف اليوم السبت بأن القوات المسلحة الروسية دمرت 381 طائرة أوكرانية بدون طيار و1888 دبابة و205 قذائف صواريخ متعددة منذ بداية عمليتها العسكرية الخاصة.


ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن الوزارة القول إنه "بشكل عام تم تدمير 125 طائرة  و88 طائرة هليكوبتر و381 مركبة جوية بدون طيار و1888 دبابة ومركبات مدرعة قتالية أخرى، و205 أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و793 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، وكذلك 1771 مركبة آلية عسكرية خاصة منذ بداية العملية العسكرية".

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