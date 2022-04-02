مسجد «الحسين» يتزين لاستقبال أولى صلوات التراويح في رمضان (صور)

استقبل مسجد الحسين اليوم السبت، عشرات المصلين لأداء صلاة العشاء و التراويح في شهر رمضان الكريم لعام 2022، بعد غلق استمر قرابة شهر لإتمام أعمال الصيانة والتطوير داخل المسجد.

وتزين مسجد الحسين بالإضاءات والساحات الواسعة لاستقبال المصلين حيث تُقام صلاة التراويح اليوم السبت، وتستمر إقامة الشعائر داخل المسجد طوال شهر رمضان الكريم.

والتزم المصلون داخل مسجد الحسين بكافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، كما قام حراس المسجد برش المواد المطهرة ولزق علامات التباعد الاجتماعي داخل المسجد.

وتوجه وزير الأوقاف وقيادات الوزارة وجميع العاملين بها وجميع محبي آل البيت بكل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه بتطوير مساجد آل البيت، وتوجيهه بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، ليكون جاهزًا لأداء الشعائر في الشهر الفضيل.

واختتم قائلا: نسأل الله العلي العظيم أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل هذا الشهر الكريم شهر خير ويمن وبركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

صلاة التراويح سنة مؤكدة

اتفق الفقهاء على سنية صلاة التراويح، وهي عند الحنفية والحنابلة وبعض المالكية سنة مؤكدة، وهي سنة للرجال والنساء، وهي من أعلام الدين الظاهرة؛ فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» أخرجه النسائي.

عدد ركعات صلاة التراويح



واختلف العلماء حول عدد ركعات صلاة التراويح، فهناك من يؤديها من ثمانى ركعات إلى ثلاث وعشرين ركعة في الليل، وتصلي ركعتين ركعتين، ثم يختم بصلاة الوتر، وتصلى فردًا أو جماعة، ولا يجوز قضاؤها عقب خروج وقتها ويجوز ختم القرآن في التراويح بقراءة جزء من القرآن في اليوم الواحد.