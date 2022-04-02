«الخارجية الفلسطينية» تدعو الإدارة الأمريكية للتدخل لوقف التصعيد الإسرائيلى

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، كما طالبت الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي الذي وصفته بالمُتعمد.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن إعدام الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة فلسطينيين فجر أول أيام شهر رمضان في جنين وخطف جثامينهم، هو جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي، ودعوة صريحة لتفجير ساحة الصراع ولدوامة العنف والفوضى خدمة لمصالح الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية التوسعية، وتخريب متعمد لأية جهود مبذولة لتحقيق التهدئة، خاصة في شهر رمضان المبارك.

وحملت الخارجية الفلسطينية، حكومة نفتالي بينيت المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.