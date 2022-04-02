السبت 02 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخارجية الفلسطينية» تدعو الإدارة الأمريكية للتدخل لوقف التصعيد الإسرائيلى

وزارة الخارجية والمغتربين
وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، كما طالبت الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي الذي وصفته بالمُتعمد.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن إعدام الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة فلسطينيين فجر أول أيام شهر رمضان في جنين وخطف جثامينهم، هو جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي، ودعوة صريحة لتفجير ساحة الصراع ولدوامة العنف والفوضى خدمة لمصالح الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية التوسعية، وتخريب متعمد لأية جهود مبذولة لتحقيق التهدئة، خاصة في شهر رمضان المبارك.
وحملت الخارجية الفلسطينية، حكومة نفتالي بينيت المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث سير أعلى دائري المرج

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي

الآن دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب| أدعية من القرآن والسنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المدى الجيوسياسي المستقبلي لخطط الجيش الروسي

د.أحمد الخميسى

عبدالحليم حافظ.. حكاية مصرية

ماجد حبته

فكّة رمضان!

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية 2

علي سعدة

إرادة شعب

د.كريمة الحفناوى

رُبَّ حرب كاشفة

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صفاء النجار

رمضان جانا

صور

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان 2022

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

محطة تل أبيب

المزيد

تحقيقات أمنية وخطط استخباراتية.. كيف تتحرك إسرائيل لمنع الهجمات القادمة؟

خطة التصدى لـ«عمليات رمضان».. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى؟

إسرائيل وأمريكا تبحثان جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع فلسطين