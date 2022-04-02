مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث سير أعلى دائري المرج

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري اتجاه المرج.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري اتجاه المرج ووجود ضحايا ومصابين.

على الفور انتقلت الخدمات الأمنية ورجال المرور، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى السلام العام، لتلقي العلاج وجارٍ رفع آثار الحادث.

ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة.