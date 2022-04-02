السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بوتين»: أفضل رد من موسكو ومينسك على الحاقدين هو إقامة علاقات مع الحلفاء

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة تهنئة اليوم السبت إن أفضل رد من جانب موسكو ومينسك على الخطوات غير الودية من بعض الدول يجب أن يكون تعزيز العلاقات الروسية البيلاروسية.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن سفير روسيا في بيلاروسيا بوريس جريزلوف قرأ رسالة بوتين في حفل احتفال بعيد الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروسيا في أوبرا بولشوي ومسرح الباليه في مينسك.

وجاء في الرسالة التي نشرتها الخدمة الصحفية بالسفارة الروسية "واجهت موسكو ومينسك مؤخرًا ضغوطًا خارجية غير مسبوقة وأنا مقتنع بأن أفضل رد على الإجراءات غير الودية لعدد من الدول يجب أن يكون التعزيز الشامل للعلاقات الروسية البيلاروسية وتعزيز عمليات التكامل متبادل المنفعة والتعاون الثنائي في جميع المناطق".

وأكد الرئيس الروسي أن تنسيق الجهود الثنائية على الساحة الدولية، وتعزيز القدرات الدفاعية، والسياسة المنسقة لإحلال الواردات في القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها من قطاعات الاقتصاد هي أمور ذات أهمية قصوى.

كما أكد الرئيس بوتين أن البلدين معا سيكونان قادرين على "التغلب على أية صعوبات وعقبات".

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