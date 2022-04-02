السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ميدالية ذهبية لجامعة بنها في بطولة الجامعات لرفع الأثقال

جامعة بنها
جامعة بنها

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، حصول طلاب الجامعة على 4 ميداليات ذهبية و3 برونزية لذوي القدرات الخاصة في بطولة الجامعات المصرية لرفع الأثقال والتي نظمتها جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بمشاركة 25 جامعة خلال الفترة من 29 مارس وحتى الأول من شهر أبريل الجاري.

وقدم رئيس جامعة بنها، التهنئة للطلاب الفائزين في البطولة، مؤكدًا أن جامعة بنها حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية في البطولات والتواصل الفعّال مع طلاب الجامعات المصرية.

من جانبه قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حصول الطالب محمود عصام أحمد على الميدالية الذهبية فى مسابقة وزن 89 كجم، كما حصل الطالب أحمد عصام حسن وزن 88 كجم، والطالب محمد محمد حسن وزن 65 كجم، والطالب مؤمن محمد إمام وزن 80 كجم على الميداليات البرونزية خلال فعاليات البطولة.

وكان وفد من طلاب جامعة بنها قد شارك فى فعاليات بطولة الجامعات لرفع الأثقال والتي نظمتها جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصري للجامعات برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة. 

شئون التعليم والطلاب طلاب الجامعات مسابقة رئيس جامعة ميدالية ذهبية جامعة بنها رئيس جامعة بنها الأنشطة الرياضية

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