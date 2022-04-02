ولى عهد أبوظبى ورئيس الكونغو يبحثان تعزيز العلاقات

بحث ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسكيدي، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، وعددًا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وجرى خلال الاتصال، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) استعراض الفرص المتوفرة لتطوير مجالات التعاون وتنويعها، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين.