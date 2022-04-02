داليا شوقى تشارك فى ماراثون رمضان بـ«أحلام سعيدة»

تشارك الفنانة الشابة داليا شوقي خلال الموسم الرمضاني بعملين مختلفين الأول مع الفنانة يسرا بمسلسل "أحلام سعيدة" في دور "نادين" والذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا الاجتماعية، ويشارك معها عدد كبير من النجوم منهم:"غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

العمل الثاني بعنوان "العائدون" أمام الفنان أمير كرارة، وأمينة خليل، حيث تلعب دور مروة والعمل مستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، ولها علاقة بمتغيرات كثيرة في المنطقة العربية، وكيف تتعامل الدولة المصرية مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة.

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم: محمود عبدالمغنى، محمد فراج، وجيهان خليل، وإسلام جمال، نبيل عيسى، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبى، وميدو عادل، وصبرى عبدالمنعم، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال.

وتخرجت داليا شوقي في الجامعة الأمريكية، حيث تخصصت في قسم المسرح والتمثيل وتتلمذت على يد محمود اللوزي أستاذ الدراما والمسرح، لتشارك في مجموعة مختلفة من العروض المسرحية منها: "لعبة الحب والصدفة، The Crucible، صحوة الربيع، ودقة بدقة"وفي 2015 تم اختيارها في مبادرة Kevin Spacey's Homegrown حيث تم تدريبها على يد كيفن سبيسي لتقدم عرضًا حيًا بحضور حاكم إمارة الشارقة.

لتنتقل بعدها إلى الشاشة الصغيرة على يد المخرج حاتم علي في مسلسل "كأنه إمبارح" عام 2018 في دور "ناهد رستم"، لتتوالى بعد ذلك الأعمال منها: مسلسل "النهاية"، فيلم "توأم روحي"، مسرحية "كوكو شانيل" مع شيريهان.

آخر أعمال داليا شوقي كانت بطولة حلقة فوبيا من سلسلة "خارج السيطرة" على منصة شاهد ودور "أمنية الدالي" في مسلسل "البحث عن علا" على منصة نتفليكس.