مسلسلات رمضان 2022.. أسباب تجعلك تشاهد «دايمًا عامر»

تنطلق أولى حلقات مسلسل «دايمًا عامر» المقرر عرضه حصريًا في تمام مساء اليوم السبت، على شبكة قنوات الحياة الفضائية، ومنصة "WATCH IT" الرقمية.

وخلال الساعات الماضية، تصدر اسم المسلسل محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة تفاصيل وموعد عرض المسلسل، خاصة عقب مشاهدة الإعلان الترويجي للمسلسل الذى أثار حالة من التشويق للجمهور.

ويرصد "الدستور" لكم في السطور التالية أسباب تجعلك تشاهد مسلسل "دايمًا عامر".

- الفنان مصطفى شعبان يعود إلى الأعمال الكوميدية الاجتماعية التي نجح فيها بشكل كبير خلال السنوات الماضية مثل مزاج الخير والزوجة الرابعة وغيرها من الأعمال بعد تقديمه للتراجيديا والأعمال الشعبية آخر عامين.

- يعتبر مسلسل "دايمًا عامر" بمثابة تغيير لجلد الفنان مصطفي شعبان، وذلك من خلال شخصية "مستر عامر" التي يجسدها في المسلسل، بجانب مشاركته لكبار الفنانين من بينهم لبلبة وصلاح عبدالله، ونضال الشافعي، وأحمد الشامي.

- أظهر البرومو شكلًا مميزًا لمصر التي نحبها من خلال مجموعة من الأماكن السياحية في الأقصر وأسوان والغردقة والقاهرة، وبالتالي سنشاهد صورة مميزة بالإضافة للدراما الاجتماعية الكوميدية المختلفة.

- المسلسل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة الباتروس، ويحتوي المسلسل على أفكار مختلفة في عالم الفن وأشاد به كبار النجوم والمنتجين في مصر والعالم العربي بمجرد طرح البرومو الرسمي التشويقي للمسلسل.

- المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية المكونة من 30 حلقة، القائمة على سيناريو مختلف، وحوار خفيف ومواقف درامية مبنية على المفارقات الكوميدية لا يوجد فيها أى مساحة للتصنع.

- مسلسل "دايمًا عامر" أيضًا يناقش فيه صنّاعه وأبطاله عددًا من القضايا المهمة المختلفة والقوية من بينها التنمر ومشاكل التعليم، والتركيز على ما يمر به المدرسون وأولياء الأمور بشكل قوي وكبير.

- المجموعة التي عملت على كتابة المسلسل هي مجموعة مميزة وشديدة الذكاء وهذا ظهر من خلال القضايا التي يناقشونها في "دايمًا عامر" وهم الكاتب والسيناريست أيمن سليم، ومايكل عادل، وأشرف على الكتابة أحمد عبدالفتاح.

- طاقم العمل مع النجم مصطفى شعبان مميز وبه عدد كبير من نجوم الفن وخاصة الكوميديا ومنهم النجم محمد ثروت والقدير صلاح عبدالله والقدير محمد محمود والقديرة لبلبة وعدد كبير من الشباب.

أبطال مسلسل “دايمًا عامر”

والمسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نورالدين، نضال الشافعي، سماء إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، وإشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.