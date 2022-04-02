السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بطريقة سهلة.. «الإفتاء» تحدد كيفية حساب زكاة الفطر

دار الإفتاء
دار الإفتاء

حدّدت دار الإفتاء المصرية كيفية حساب قيمة زكاة الفطر بطريقة سهلة وبسيطة وميسرة وبلغة عامية وذلك في منشور لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ونشرت الإفتاء في منشور لها ما يلي. 

:"حسبناها على القمح اللى بيتعمل منه العيش اللى كل الناس فى مصر بتاكله، طيب سعر أردب القمح كام ٩٠٠ جنيه،  والأردب فيه ١٥٠ كيلو، يبقى سعر الكيلو كام ٦ جنيه، طيب والزكاة أد إيه صاع من قمح، طيب الصاع يساوي كام كيلو طلع يساوي ٢.٠٤ كيلو، يبقى نضرب ٢.٠٤ كيلو * ٦ يطلع الناتج ١٢.٢٤ جنيه، ودار الإفتاء قالت إنه ١٥ جنيه ، يعني كمان مزودين عن السعر بشويه بحيث اختلاف الأسعار في الأردب، و ١٥ جنيهًا الحد الأدنى يعني طلع أكتر من ١٥ جنيهًا لو معاك ودخلك يسمح لك، بس اللى مش هيقدر فأقل حاجة يطلعها عن الفرد ١٥ جنيهًا، وتخرج قبل صلاة العيد ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان".

ونشرت دار الإفتاء 8 معلومات عن زكاة الفطر وهى كما يلي:
1. زكاة الفطر: يجوز إخراجها نقودًا، وقيمة الحد الأدنى ١٥ جنيهًا عن الفرد ومن زاد فهو خير له.

2. الفقير الذي لا يملك قوت يومه لا تجب عليه زكاة الفطر.

3. لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول شهر رمضان حتى قبل صلاة العيد.

4. زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته.

5. لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد.

6. لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.

7. زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين، وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في آية مصارف الزكاة.

8. زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث.

دار الافتاء المصرية حساب قيمة زكاة الفطر بطريقة سهله القمح موقع التواصل الاجتماعي

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