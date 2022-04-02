وزير خارجية الأردن يبحث مع جوتيريش ولازاريني جهود دعم الأونروا

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال اجتماع في نيويورك حضره المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الجهود المبذولة لتوفير الدعم المالي والسياسي اللازم للوكالة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الصفدي اتفق مع جوتيريش ولازاريني على ضرورة التحرك بشكل فاعل ومشترك لضمان توفير الدعم المالي الذي تحتاجه الوكالة التي تعاني من أزمة مالية تعيق قدرتها على تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.

وأكد جوتيريش أهمية استمرار دعم الوكالة ومركزية دورها في توفير العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين فيما شدد لازاريني، الذي كان التقى الصفدي بشكلٍ منفصل قبيل الاجتماع مع غوتيريش، على أهمية استمرار المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته المالية تجاه الوكالة.

وشدد الصفدي خلال الاجتماع على الدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة في دعم اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا استمرار عمل الأردن مع الشركاء الدوليين والإقليميين لحشد الدعم السياسي والمالي لوكالة الأونروا لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين وفقًا لتكليفها الأممي.

وأكد أنه لا يمكن الاستغناء عن الوكالة التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي إلى حين حل قضية اللاجئين في سياق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين، وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.

وأفادت الوكالة الأردنية بأنه تمّ الاتفاق خلال الاجتماع على مواصلة التنسيق لحشد الدعم السياسي والمالي للأونروا، والتشاور والتنسيق مع الشركاء حول سبل توفير الدعم اللازم لها.