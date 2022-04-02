حملات مرورية للكشف عن المواد المخدرة لـ4142 من سائقي حافلات المدارس

شنت الإدارة العامة للمرور حملات موسعة على مختلف الطرق بالمحافظات لضبط مخالفي قواعد وآداب المرور والحد من الحوادث.

وأسفرت نتائج الحملات عن ضبط 741292 مخالفة مرورية متنوعة والمرور على 511 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ4142 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 5 حالات، فحص 3629 مركبة تبين مخالفة 65 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية.

كما تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ16849 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 940 سائق منهم.

ورفع (2214 سيارة – 279 دراجة نارية) في مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى ضبط 64582 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس "الخوذة" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.