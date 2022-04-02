السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا مكاريوس يشارك في اللقاء الشهري للآباء الكهنة

الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس

شارك الأنبا مكاريوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، اليوم  في اللقاء الشهري لمجمع آباء كهنة الإيبارشية، وذلك بواحة القديس الأنبا أنطونيوس.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، وعقب ذلك ألقى نيافته محاضرة بعنوان "النضج الرعوي للكاهن"، كما تمت مناقشة بعض الأمور الرعوية للإيبارشية.

وشارك الأنبا مكاريوس مساء أمس، في الاجتماع العام للإيبارشية، بحضور كهنة الكنائس وذلك بكنيسة الأمير تادرس الشطبي بالمنيا.

كما ترأس صلوات العشية مع حضور عدد محدود من الأقباط مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير في 28 فبراير الماضي، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي ليلة سبت النور. وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

وتستعد الكنائس للاحتفال بأسبوع الآلام المقدس خلال شهر أبريل المقبل، من خلال تنظيم صلوات بصخة يومية التي يتخطى عدد 3 صلوات للبصخة المقدسة، وهي صلاة خصصت لترتيلها خلال هذه الفترة من العام وتكون بالألحان الحزينة إحياءً لتذكار صلب السيد المسيح، قبيل الاحتفال بعيد القيامة.

الأنبا مكاريوس اسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا اللقاء الشهري آباء كهنة الإيبارشي لنضج الرعوي للكاهن

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